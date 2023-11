Na początku tej edycji „Tańca z gwiazdami” wielu widzów nie wiedziało, kim on jest. Dziś mówią o nim wszyscy. Co sprawiło, że Tomasz „Gimper” Działowy odniósł taki sukces?

Bardzo ubolewam nad tym, że ten półfinał pokazał nam, że taniec się nie liczył”, tak Iwona Pavlović skomentowała fakt, że w walce o finał „Tańca z gwiazdami” Tomasz „Gimper” Działowy (25) pokonał lepiej od niego tańczącą Macademian Girl. Nie tylko ona była zaskoczona tym, że to on dostał więcej głosów widzów. Wyraźnie zdziwiony był też Jan Kliment, a Ola Jordan zasugerowała, że Gimper na finał nie zasłużył. Najostrzej zareagowała Anna Nowak-Ibisz, która napisała, że Tomasz nie ma talentu, a do finału dostał się dzięki temu, że ma oddanych fanów. Oceniać zdolności taneczne Gimpera można różnie, ale co do tego, że wie, jak zdobyć popularność, nie ma wątpliwości. Jest przecież jednym z najbardziej znanych polskich youtuberów, a przez blisko dziewięć lat swojej działalności w Internecie dorobił się ponad 1,6 mln wiernych fanów.

