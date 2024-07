Kim jest Filip Chajzer. Filip Chajzer kariera. Filip Chajzer wiek

1 z 6

Dziś cały internet żyje materiałem o wkręconych blogerach i szafiarek podczas Warsaw Fashion Weekend. Reporter "Dzień Dobry TVN" obnażył brak wiedzy gości modowej imprezy i celnie wypunktował powierzchowność przepytywanych fashionistów. Przypomnijmy: Hit internetu: Blogerzy i szafiarki wkręceni przez dziennikarza TVN

Kim jest nowy wróg numer jeden wszystkich aspirujących szafiarek? To Filip Chajzer, syn słynnego już Zygmunta Chajzera. Filip to wciąż młody i pełen pomysłów dziennikarz, ale zdążył się już narazić i to własnej stacji. Kilka miesięcy temu zrealizował równie prześmiewczy materiał na temat tworzenia reportaży do stacji informacyjnych, przez co został chwilowo zawieszony i ostro skrytykowany przez kolegów ze stacji. Jak widać, wciąż niezrażony brnie w kontrowersję, a my możemy temu tylko przyklasnąć, bo to oznacza więcej humoru i odwagi w polskich mediach.

Filip swoje dziennikarskie doświadczenie zbiera też w stacjach TTV i TVN24, ale to jego materiały z popularnej śniadaniówki przynoszą mu coraz więcej rozgłosu. Nie da sie ukryć, że młody Chajzer mocno inspiruje się amerykańskimi dziennikarzami i programami rozrywkowymi, ale to odbija się tylko korzystnie na proponowanych przez niego reportażach. Oby tak dalej!

Zobaczcie galerię nowej sensacji "Dzień Dobry TVN":