Rynek modelingu zdominowany jest przez kobiety - to właśnie one angażowane są do największych kampanii reklamowych i pojawiają się na wybiegach u najważniejszych projektantów. Również programu telewizyjne mające na celu wyławianie nowych talentów, do tej pory skierowane były właśnie do nich. Trend na szczęście się zmienia i teraz również panowie będą mogli spróbować swoich sił w branży modowej, a to wszystko dzięki 'Top Model. Zostań modelką". Przypomnijmy: Zmiana zasad w Top Model. Pojawią się przystojni modele

Na świecie karierę w ostatnich tygodniach robi niemiecki model Andre Hamanna - przystojny i niezwykle fotogeniczny. Furorę robi pojawiając się w dużych kampaniach marketingowych jak również na Instagramie - jego profil obserwuje ponad 365 tysięcy fanów. To co go wyróżnia to z pewnością spora liczba kolorowych tatuaży.

Specjalnie dla was wybraliśmy najlepsze zdjęcie Andre: