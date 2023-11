1 z 5

Kilka dni temu na YouTube pojawił się świetny cover hitu "Jar of Hearts" Christiny Perri w wykonaniu Weroniki Juszczak. Kim jest ta młoda, utalentowana dziewczyna? Warto jej się przyjrzeć bliżej, bo już teraz 18-letnia piosenkarka jest idolką nastolatek w Polsce, a z dnia na dzień jest coraz popularniejsza!

Kim jest Weronika Juszczak?

Weronika Juszczak to 18-letnia youtuberka i piosenkarka. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła dopiero w wieku 13 lat, kiedy to poszła na pierwsze, profesjonalne lekcje śpiewu. 2 lata później założyła kanał w serwisie YouTube, który w tej chwili śledzi już ponad 130 tys. osób. To właśnie tam postanowiła umieścić swoje pierwsze nagrania. Szybko zdobyła popularność, a następnie wzięła udział konkursie organizowanym przez wytwórnię MyMusic. Dzięki temu Weronika w sierpniu 2016 otrzymała szansę podpisania w pełni profesjonalnego kontraktu muzycznego. W październiku ukazał się jej debiutancki singiel "Możesz Zatrzymać Nas", który w ciągu 20 godzin od opublikowania w serwisie YouTube przekroczył 100 tys. odsłon, trafiła na listę Hop Bęc radia RMF MAXXX, a niespełna 6 tygodniu później zyskał już ponad milion wyświetleń!

Czy to muzyczne odkrycie roku? Przekonamy się niedługo...

Zobaczcie jak śpiewa Weronika!

