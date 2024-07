Anna Mucha i Marcel Sora już od kilku lat tworzą udany związek. Kilka tygodni temu para doczekała się pierwszego dziecka, które wywróciło do góry nogami świat młodych rodziców. Aktorka dba o swoją prywatność, dlatego też do tej pory nie wiedzieliśmy prawie nic o jej ukochanym. "Życie na gorąco" postanowiło dowiedzieć się, czym do tej pory zajmował się Marcel Sora i jak doszło do spotkania z Muchą.

Według informacji tygodnika, zanim pojawił się w polskim show biznesie, Sora pracował w Szwecji w warsztacie samochodowym jako mechanik. Po kilku latach wyjechał ze Skandynawii i przyjechał do Polski, gdzie rozpoczął studia w Akademii Filmu i Telewizji.

- Szybko zdał sobie jednak sprawę, że ma małe szanse, by zaistnieć w polskim show- biznesie jako aktor. Postanowił więc podbić stacje telewizyjne od kulis - zdradził informator tygodnika.

Sora rozpoczął pracę w programie "Jak oni śpiewają", gdzie akurat występowała Anna Mucha. Aktorka i kierownik planu zakochali się w sobie i już od trzech lat tworzą udany związek.





