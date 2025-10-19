Joey Mawson to 29-letni kierowca wyścigowy z Sydney, w Australii. Karierę zaczynał jako obiecujący talent, a jego występy na torach Formuły 3 oraz udział w australijskiej serii S5000 przyniosły mu lokalną sławę. Dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza S5000, zanim został zawieszony za doping. W przeszłości Mawson rywalizował z takimi kierowcami jak Lando Norris czy George Russell. Dziś jego nazwisko budzi emocje z zupełnie innego powodu. Prokuratura Okręgowa Dystryktu La Cote w Szwajcarii postawiła mu poważne zarzuty – Joey Mawson jest oskarżony o brutalny gwałt na nieprzytomnej pielęgniarce opiekującej się Michaelem Schumacherem. Do przestępstwa miało dojść dwukrotnie w nocy z 23 listopada 2019 roku w posiadłości legendarnego kierowcy Formuły 1 w Gland, w Szwajcarii.

Co wydarzyło się w posiadłości Michaela Schumachera?

Według aktu oskarżenia, tragiczne wydarzenia miały miejsce po wieczornym przyjęciu z alkoholem w domu Michaela Schumachera. W czasie, gdy Joey Mawson przebywał w posiadłości jako gość, wraz z dwoma członkami personelu grał w bilard w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Wkrótce dołączyła do nich pielęgniarka Schumachera, która właśnie zakończyła męczącą zmianę.

Po zakończeniu spotkania pielęgniarka została odprowadzona do łóżka. Mawson miał później powrócić do jej pokoju i – jak twierdzi prokuratura – dopuścić się gwałtu na jej nieprzytomnym ciele. W akcie oskarżenia wskazano, że kobieta była pod wpływem alkoholu, a cała sytuacja miała miejsce po spożyciu wódki i koktajli. Oskarżony utrzymuje, że łączyła ich relacja o charakterze dobrowolnym, a wcześniej mieli się nawet pocałować w jednym z nocnych klubów w Genewie. Mimo to prokuratura nie przyjęła tej wersji wydarzeń.

Przebieg śledztwa i aktualny stan procesu sądowego

Pielęgniarka złożyła zawiadomienie o przestępstwie w styczniu 2022 roku – ponad dwa lata po zdarzeniu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa Dystryktu La Cote sporządziła akt oskarżenia liczący półtorej strony. Proces sądowy miał rozpocząć się w tym tygodniu, lecz oskarżony nie pojawił się w sądzie.

Pomimo jego nieobecności, sprawa została formalnie otwarta i odroczona na termin, który ma zostać wyznaczony. Brak stawiennictwa Mawsona może wpłynąć na dalszy przebieg procesu oraz decyzję sądu co do sposobu prowadzenia postępowania.

Nieobecność Joey’a Mawsona na sali sądowej wywołała falę krytyki i oburzenia. Wielu komentatorów podkreśla, że powaga zarzutów wymaga pełnej transparentności i odpowiedzialności ze strony oskarżonego. Mimo szokujących zarzutów nikt z rodziny Michaela Schumachera nie jest objęty śledztwem. Nie uczestniczą również bezpośrednio w procesie. Śledztwo skupia się wyłącznie na działaniach Joey’a Mawsona.

Joey Mawson był prywatnie bliskim przyjacielem Micka Schumachera, syna Michaela. Obaj zawodnicy znali się od lat, startując w tych samych seriach wyścigowych. Mawson często przebywał w rezydencji Schumachera jako gość rodziny. To właśnie podczas jednego z takich pobytów miało dojść do opisanego przestępstwa.

fot. EastNews Kierowca wyścigowy oskarżony o gwałt na pielęgniarce Michaela Schumachera. Padło nazwisko podczas rozprawy