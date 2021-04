Kiedy koniec lockdownu? Rzecznik rządu mówi o możliwym otwarciu ogródków restauracji! Kiedy?

Rzecznik rządu w najnowszym wywiadzie zdradził, czy po 18 kwietnia będziemy mogli zapomnieć o obostrzeniach i czy w majówkę będą już działać ogródki w restauracjach. Piotr Müller na antenie Polsat News powiedział, kiedy władze będą podejmować decyzje w sprawie ewentualnego łagodzenia obostrzeń i wychodzenia z lockdownu. Sprawdźcie, co powiedział rzecznik rządu!

Restauracje otworzą ogórki pod koniec kwietnia?

W minioną środę, 7 kwietnia, minister zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował, że lockdown, który miał obowiązywać do 9 kwietnia zostanie wydłużony o ponad tydzień, a wszystkie obostrzenia będą obowiązywać do 18 kwietnia. Adam Niedzielski mówił wprost, że chociaż liczba zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach jest niższa niż przed Wielkanocą, to dopiero za kilka dni będziemy wiedzieć, jak świąteczne spotkania Polaków wpłynęły na pandemię.

Konsekwencje ewentualnej zwiększonej mobilności w czasie świąt, bo my czekamy na dane dotyczące mobilności, jaka miała miejsce w czasie świąt, skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. Wtedy przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy nie daj Boże złapie drugi oddech- na konferencji prasowej mówił minister zdrowia.

Kilka godzin później rzecznik rządu na antenie Polsat News mówił, czy po 18 kwietnia będziemy mogli już zapomnieć o lockdownie. Piotr Müller zdradził również, czy jego zdaniem w majówkę ogródki w restauracjach będą już otwarte.

Liczę, że końcówka kwietnia przyniesie nieco lepsze informacje, to znaczy iż przynajmniej częściowo będzie można przywrócić funkcjonowanie niektórych usług, być może podjąć decyzje dotyczące kwestii usług na powietrzu. To wszystko zależy od tego, jak daleko będzie posunięty program szczepień i jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o obłożenie łóżek w szpitalach i respiratorów - mówił na antenie Polsat News.

Rzecznik rządu dopytywany o działalność ogródków w restauracjach w majówkę przyznał jest szansa, że władze pozwolą na odblokowanie tej branży, ale woli nie mówić o tym głośno.

(...) wolę zaniżać oczekiwania, ponieważ ten rok wydarzeń związanych z epidemią nauczył nas naprawdę dużej pokory, jeżeli chodzi o oczekiwania - mówił w Polsat News.

Myślicie, że 18 kwietnia lockdown naprawdę się zakończy?

