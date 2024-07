Pomimo ciąży Anna Mucha bardzo aktywnie spędza ostatnie tygodnie. Aktorka wzięła udział w świątecznej kampanii Oriflame, pojawiła się na planie "M jak miłość", zagrała w tajemniczym filmie i wsparła bożonarodzeniową akcję charytatywną. Teraz gwiazda zdecydowała się na chwilę oddechu i najbliższy czas zamierza poświęcić tylko dla siebie i najbliższych.

Na początek roku wyznaczony jest termin porodu Muchy. Jak informuje magazyn "Flesz", Anna od 16 grudnia wycisza swoją obecność w mediach, aby spokojnie przygotować się do narodzin dziecka. Co ciekawe, gwiazda nie planuje szybkiego powrotu do pracy, który ostatnio jest bardzo modny wśród jej koleżanek - świeżo upieczonych mam.

"Flesz" donosi, że Mucha jest w komfortowej sytuacji, bowiem jej współpracownicy deklarują elastyczne dostosowanie się do jej życia po porodzie.

- To kiedy w nowym roku zaczniemy grać sztukę "Single i remiksy" zależy od Ani - tłumaczy Mariola Berg, współproducentka spektaklu.

Podobne nastawienie mają producenci "M jak miłość":

- Ania dopiero po porodzie powie nam, kiedy poczuje się na siłach aby stanąć przed kamerą.

Magazyn wylicza, że najprawdopodobniej Anna Mucha do pracy wróci na początku wiosny, ze względu na kolejną kampanię dla Oriflame. Wcześniej jednak obstawiamy jakiś wywiad i sesję w kolorowym magazynie.

