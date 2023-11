Czekacie na finał "Sanatorium miłości"? Jeśli tak to niestety, mamy dla Was złe informacje. Dziś Telewizyjna Jedynka nie wyemituje ostatniego odcinka hitu prowadzonego przez Martę Manowską! Wielki finał pierwszej edycji programu zostanie pokazany dopiero za tydzień, w niedzielę 31 marca. Dlaczego władze TVP podjęły taką decyzję? Co będziemy mogli zobaczyć dziś wieczorem na antenie Telewizyjnej Jedynki?

Reklama

Mecz zamiast Sanatorium miłości

Dziś wieczorem reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra mecz z Łotwą. Będzie to kolejne spotkanie naszej kadry w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2020. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 w związku z czym władze TVP zdecydowały się na przesunięcie terminu emisji ostatniego, finałowego odcinka "Sanatorium miłości".

Żałujecie, że dziś nie zobaczymy ostatniego odcinka "Sanatorium miłości"? My już nie możemy doczekać się kolejnej niedzieli! Będziecie dziś oglądać mecz reprezentacji Polski z Łotwą? My z pewnością- trzymamy kciuki za naszą kadrę!

Zobacz także: Marek z "Sanatorium miłości" komentuje zachowanie Ryszarda. Posłuchajcie, co nam zdradził!

Ostatni odcinek "Sanatorium miłości" zostanie wyemitowany 31 marca.

ONS.pl

Reklama

Dziś na antenie TVP1 zostanie wyemitowany mecz Polska-Łotwa.