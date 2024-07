Khloe Kardashian i Lamar Odom spotykali się zaledwie od miesiąca! Ale znajomi pary zgodnie twierdzą, że Khloe i Lamar są dla siebie stworzeni.

Ceremonia ślubna odbyła się w willi przyjaciela rodziny Kardashianów, i zarazem producenta muzycznego, Irvinga Azoffa. Khloe miała na sobie białą suknie projektu Very Wang. Lamar wybrał tradycyjny czarny garnitur. Druhny, którymi były oczywiście siostry panny młodej, Kim i Kourtney, miały liliowe sukienki. Khloe do ołtarza oprowadził ojczym, Bruce Jenner.

Wśród weselnych gości nie zabrakło Kelly Osbourne, kolegów Lamara z drużyny Los Angele Lakers, czy całej ekipy reality show "Keeping Up With the Kardashians".