Paparazzi przyłapali Khloe Kardashian, gdy ta kupowała obrazy od przydrożnego artysty. Gwiazda amerykańskich reality show i siostra Kim Kardashian była ubrana niemal cała na biało.

Kolor biały, a już na pewno biały total look jest bardzo trudny. Tu między klasą a tandetą jest bardzo wąska linia. Tym razem jednak Khloe Kardashian zasługuje na najwyższe pochwały. Wąskie spodnie spodnie i prosty top urozmaiciła boskimi szpilkami "Pigalle" od Christaiana Louboutina. Co nadało całości szczypty pikanterii. Na głowę zaś Khloe Kardashian założyła kapelusz z indiańską wstawką, co zmieniło całość w stylizację z przymrużeniem oka. Całość oceniamy na 5+!

