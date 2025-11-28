Film "Kevin sam w domu" zostanie wyemitowany przez stację Polsat w Wigilię, 24 grudnia 2025 roku, o godzinie 20:00. To kolejny rok, w którym widzowie mogą liczyć na kultową komedię w świąteczny wieczór. Polsat nieprzerwanie prezentuje ten film w okresie Bożego Narodzenia od 25 lat, czyniąc z niego nieodłączny element wigilijnego wieczoru w wielu domach.

25 lat świątecznej tradycji z Kevinem w Polsacie

Świąteczna emisja "Kevina sam w domu" to dla Polsatu tradycja sięgająca ćwierć wieku. Film w reżyserii Chrisa Columbusa zadebiutował na świecie 10 listopada 1990 roku, a do polskich kin trafił 22 maja 1992 roku. Choć początkowo był to hit kinowy, największą popularność w Polsce zdobył dzięki corocznej emisji telewizyjnej. Widzowie Polsatu przez 25 lat cieszyli się przygodami Kevina McAllistera, co uczyniło z filmu stały punkt w świątecznym programie.

Akcja filmu rozpoczyna się, gdy rodzina McAllisterów szykuje się do świątecznego wyjazdu do Francji. W wyniku zamieszania ośmioletni Kevin zostaje przez pomyłkę w domu, a jego rodzina nie zauważa nieobecności syna aż do momentu, gdy są już w powietrzu. Chłopiec musi poradzić sobie sam, co dla niego oznacza nie tylko wolność, ale i nieoczekiwane wyzwania. Wkrótce jego domem zaczynają interesować się dwaj złodzieje. Myśląc, że dom jest pusty, postanawiają go okraść. Nie spodziewają się jednak, że Kevin nie tylko ich zauważy, ale też przygotuje szereg pułapek, które skutecznie udaremnią ich plany. Film pełen jest humoru, emocji i niespodziewanych zwrotów akcji, co czyni go uniwersalnym świątecznym hitem.

Kevin sam w domu fot. AKPA

Obsada filmu i twórcy kultowej produkcji

W główną rolę Kevina wcielił się dziesięcioletni wówczas Macaulay Culkin, który dzięki tej roli zyskał światową sławę. Partnerują mu Joe Pesci i Daniel Stern, wcielający się w rolę złodziejaszków Harry’ego i Marva. Ich komediowe kreacje zapewniły filmowi niepowtarzalny klimat. Za reżyserię odpowiada Chris Columbus, który w późniejszych latach stworzył także takie hity jak "Kevin sam w Nowym Jorku", "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" czy "Pani Doubtfire". "Kevin sam w domu" był jednym z jego pierwszych wielkich sukcesów, który na trwałe zapisał się w historii kina.

Kevin sam w domu fot. AKPA