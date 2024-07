Kelly Rowland popularność zdobyła występując z grupą Destiny's Child. Ostatnio wokalistka porzuciła muzykę r'n'b na rzecz klubowego brzmienia. Jej przebój "When Love Takes Over" wyprodukowany przez Davida Guettę przez wiele miesięcy nucił cały świat. W tym roku gwiazda powraca. Zapowiedzią jej nowego krążka "Talk a Good Game" jest singiel "Kisses Down Low".

