Kayah jest taka jak my. Zamiast wybierać drogie restauracje, chodzi z nowym ukochanym do street foodów! Nowy partner ponad pięćdziesięcioletniej Kayah jest biznesmenem. Jarosław Grzywiński jest o 9 lat od niej młodszy. Ich miłość kwitnie i para robi wszystko to, co wszyscy zakochani - chodzi na randki, wspólne obiady czy rowery.

Niedawno Kayah i Jarek odwiedzili jedną z warszawskich knajpek serwujących kebaba. Paparazzi uwiecznili jak wokalistka je z ręki swojego chłopaka.

Zobaczcie, jaki to miły widok! ;)

