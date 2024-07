Kayah urządziła imprezę urodzinową dla swojego pupila! Pies artystki właśnie obchodził roczek. Greyus, bo tak wabi się ulubieniec gwiazdy, jest częstym bohaterem postów Kayah na Facebooku i fani artystki bardzo go polubili:

Sto lat sto lat niech żyje, żyje nam... Greyus ma roczek!!!! Odwiedził go Fino, były prezenty, goście i urodzinowa baba ze świeczką :) wspaniała uroczystość!!! Mnóstwo szczęścia:)))) - napisała gwiazda na swoim profilu.

Wyżeł weimarski wyraźnie jest oczkiem w głowie artystki! Na specjalnej imprezie urodzinowej Greyusa nie zabrakło specjalnego gościa - wspominany Fin to sympatyczny jack russel terrier, który odwiedził jubilata. Imprezowicze bawili się w urodzinowych czapeczkach z Kubusiem Puchatkiem. Były prezenty, a nawet... tort! Co za party!

Przyłączamy się do życzeń dla Greyusa! Jest naprawdę uroczy!

Posted by Kayah on 2 stycznia 2016