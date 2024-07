Ostania podróż

7.23 rano naszego czasu. Tu-154 z Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią Kaczyńską startuje z lotniska w Warszawie. Cel: Katyń. To ma być kolejna wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu tak ważnym dla każdego Polaka. Po godzinie i 33 minutach lotu następuje katastrofa.

„MYŚLAŁAM, ŻE TO, CO SŁYSZĘ,

TYLKO MI SIĘ ŚNI. ALE PRZECIEŻ NIE ŚNIŁAM.

ZGINĘŁA PARA PREZYDENCKA, KWIAT POLSKIEJ POLITYKI.

LECIELI POMODLIĆ SIĘ ZA POMORDOWANYCH

W KATYNIU, NIE ZDĄŻYLI.

TERAZ MY BĘDZIEMY MODLIĆ SIĘ ZA NICH”.

Monika Olejnik

dziennikarka

„NIE WYOBRAŻAM SOBIE, CO

PRZEŻYWA JADWIGA KACZYŃSKA,

KTÓRA BĘDZIE MUSIAŁA POCHOWAĆ

SYNA I SYNOWĄ. NIC JUŻ

NIE BĘDZIE TAK JAK PRZEDTEM”.

Jolanta Kwaśniewska



była pierwsza dama

