Katy Perry ostatnio odniosła się do wszystkich plotek, które możemy znaleźć na jej temat. Te najświeższe dotyczą domniemanego kryzysu w małżeństwie i planów rozwodowych. Piosenkarka zdecydowanie się od tego odcięła.

- To stek bzdur! Moje życie to nie jest opera mydlana. Gdybym za każde kłamstwo na swój temat dostawała dolara to mogłabym już nigdy nie wstawać z łóżka. Ale jeśli komuś sprawi to przyjemność to niech pisze o rozwodzie, dziecku, ja tego nie powstrzymam.



Wygląda więc na to, że u Perry wszystko jednak w porządku. I dobrze!

(ac)