Już jutro odbędzie się Super Bowl 2015 - najważniejszy mecz futbolu amerykańskiego, który co roku przyciąga przed telewizory dziesiątki milionów widzów. Jak zawsze wielkim zainteresowaniem cieszy się to, kto wystąpi w przerwie. W ubiegłych latach była to m.in. Madonna oraz Beyonce. Przypomnijmy: Fenomenalna Beyonce podczas Super Bowl 2013

W tym roku na scenie zaprezentuje się Katy Perry! Wokalistka jest największą gwiazdą koncertu, ale nie jest jedyną artystką, która zaprezentuje się milionom widzów na całym świecie. Poza piosenkarką podczas Super Bowl zaśpiewa również Lenny Kravitz. Występy artystów przyciągają ogromną widownię. Rekord należy do Bruno Marsa - 115,3 mln osób przed telewizorami. Czy w tym roku Katy i Lenny przebiją Marsa? Jesteśmy o tym przekonani. Transmisję w Polsce pokaże Polsat Sport o północy 1 lutego.

Czekamy z niecierpliwością.

