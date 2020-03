Katy Perry jest w ciąży! Ciążowym brzuszkiem pochwaliła się w teledysku! Jaki duży...

Katy Perry i Orlando Bloom wkrótce zostaną rodzicami! Wokalistka postanowiła podzielić się radosną nowiną w bardzo nietypowy sposób! Swój ciążowy brzuszek pokazała w swoim najnowszym teledysku!

Katy Perry jest w ciąży

Katy Perry i Orlando Bloom spodziewają się dziecka! Katy Perry zaprezentowała swój ciążowy brzuszek w teledysku do piosenki "Never Worn White"! To będzie zdecydowanie jeden z najważniejszych klipów w jej życiu.

Co za informacja! Katy Perry i Orlando Bloom tworzą zdecydowanie jeden z najbardziej burzliwych związków w show-biznesie. Wiadomości o ich rozstaniach i powrotach powoli przestawały dziwić ich fanów, którzy bez względu na wszystko zawsze trzymali za nich kciuki. Piosenkarka i aktor zaręczyli się w Walentynki 2019 roku, a od jakiegoś czasu spekuluje się również, że postanowili zalegalizować swój związek. Sami jednak nigdy nie odnieśli się do tych informacji.

Katy Perry do tej pory odkładała macierzyństwo na bliżej nieokreśloną przyszłość, ponieważ chciała się skupić na karierze. Jednocześnie nigdy nie ukrywała, że zostanie mamą jest jej wielkim marzeniem, które... właśnie się spełnia! Pierwsze dziecko Katy Perry i Orlando Blooma ma przyjść na świat w wakacje:

Powiedzmy, że tego lata będzie dość tłoczno... O Boże! Jak się cieszę, że w końcu nie muszę wciągać brzucha, ani nosić ze sobą wielkiej torby - napisała przyszła mama.

Orlando Bloom jest już ojcem 9-letniego Flynna ze związku z Mirandą Kerr.

Warto przypomnieć, że w taki sam sposób o swojej ciąży poinformowała również Ewa Farna.

Katy Perry i Orlando Bloom spodziewają się dziecka! Wokalistka podzieliła się radosną nowiną za pomocą teledysku do piosenki "Never Worn White":

YouTube

YouTube

Gratulujemy przyszłym rodzicom!