Za sprawą rozwodu z Tomem Cruisem jej nazwisko nie schodzi z pierwszych stron gazet. Jednak zamiast po raz kolejny skupiać się na jej prywatnych problemach, my wolimy zająć się jej stylem.

Reklama

Katie Holmes w swoim wyglądzie od zawsze stawiała na naturalność i dziewczęcość. Przeglądając w Internecie jej zdjęcia na przestrzeni kilku lat, widzimy ją na ogół w wygodnych, codziennych ubraniach. To za sprawą oddania się macierzyństwu i spędzania każdej wolnej chwili z Suri, którą często rozpieszcza na wspólnych zakupach.

Nie można jej odebrać dziewczęcego uroku, który zwykle podkreśla lekkim makijażem i naturalną fryzurą. Jednak 34-letnia Katie, w przeciwieństwie do Victorii Beckham, nie traktuje każdego dnia jak święta mody i na ogół stawia na komfort. Jest fanką balerinek, które w czasie większych wyjść zmienia na wysokie szpilki. Choć na co dzień ma dystans do swojego wyglądu, na większe imprezy wybiera proste, ale bardzo kobiece kreacje od światowych projektantów. Jest wielbicielką sukienek, które podkreślają jej nienaganną figurę. Wśród polskich gwiazd fanką jej stylu jest Karolina Malinowska.

Reklama

Tak wyglądała Katie Holmes w ostatnim czasie: