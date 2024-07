Zagraniczne media zgodnie twierdzą, że tegoroczny 68. Festiwal w Wenecji należy do Kate Winslet. I nie chodzi bynajmniej o docenienie jej gry aktorskiej. Portale modowe uznały ją za najlepiej ubraną gwiazdę!

Aktorka postawiła na dopasowane sukienki opinające jej kobiece kształty. Nam szczególnie przypadła do gustu kreacja zaprojektowana przez Stellę McCartney. Sukienka nie tylko jest super modna ze względu na połączenie czerni i bieli, ale także z uwagi na moduły, czyli wstawki, w tym przypadku czarnego materiału. Aktorka dobrała czarne, klasyczne szpilki z odkrytym noskiem od Yves Saint Laurenta.



A Wy co sądzicie o stylizacji Kate? Podoba Wam się?

