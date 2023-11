Kate Rozz po kilku latach od rozstania z Piotrem Adamczykiem zdecydowała się zdradzić kulisy związku ze znanym aktorem. Co powiedziała w "Vivie!"?

Mieliśmy burzliwy związek, to prawda. Ale to była szalona miłość. Po francusku mówi się „un coup de foudre”, uderzenie pioruna. Gdy taka miłość walnie w człowieka, racjonalne myślenie znika. Jest cudownie. Czujesz się tak, jakbyś znów miał 18 lat. Ale nie mieliśmy. Miałam więcej, rozwód za sobą i dzieci. Dziś myślę, że bardzo trudno jest wejść w taki związek z całkowitą świadomością, w co się człowiek pakuje – zapewnia Kate Rozz.