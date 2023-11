Reklama

Kate Middleton, Julia Roberts, Blake Lively i Jessica Alba – te gwiazdy znane są ze swojej niezwykłej urody, promiennego uśmiechu i tego, że nieustannie tryskają energią.

Jak to robią? Przekonajcie się!

W dworskim stylu

Księżna Kate znana jest ze swojej wielkiej klasy, wyczucia stylu i… szerokiego uśmiechu! Mimo wielu dworskich obowiązków, szczęśliwa mama trójki dzieci to prawdziwy wulkan energii! Uwielbia sport i aktywność na świeżym powietrzu, dlatego w ekspresowym tempie wróciła do figury sprzed ciąży. Co ciekawe, w dniu, w którym urodziła księcia Louisa była już gotowa na to, aby zaprezentować nowego członka rodziny poddanym! No cóż, nie bez powodu jest wielką inspiracją dla kobiet na całym świecie.



East News

Najpiękniejszy uśmiech Hollywood

Julia Roberts to niekwestionowana mistrzyni uśmiechu. Niemalże na każdym zdjęciu – czy to z czerwonego dywanu, czy zrobionego przez paparazzi jej twarz jest rozpromieniona! Pogodne usposobienie oraz ogromny talent aktorski sprawiają, że wiele osób marzy o tym, aby ją poznać i odbyć chociaż krótką rozmowę. Gwiazda kultowego filmu „Pretty Woman” przyznaje, że pogodziła się z upływającym czasem i nie korzysta z usług chirurga plastycznego. Mówi, że sekretem jej doskonałego wyglądu i samopoczucia jest nieustanne czerpanie radości z życia.



East News

Naturalny urok

Jessica Alba to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych aktorek. Egzotyczne rysy zawdzięcza mieszance krwi: francusko-duńskiej ze strony matki i indiańsko-hiszpańskiej ze strony ojca. Przyznaje, że dzięki regularnej pielęgnacji skóry zachowuje młody wygląd i nie musi na co dzień nosić makijażu. Ceni naturalność i kiedy tylko może celebruje wspólne chwile z rodziną, która motywuje ją do działania i sprawia, że czuje się szczęśliwa i spełniona.



East News

Najjaśniejsza gwiazda czerwonego dywanu

Wystarczy na nią spojrzeć, by zrozumieć, dlaczego została muzą Karla Lagerfelda, a Christian Louboutin nazywał model swoich butów jej imieniem. Blake Lively od swojej przełomowej roli Sereny w serialu „Plotkara” nie traci popularności. Inspiruje się legendą Hollywood - Katharine Hepburn i mówi, że tak jak ona zamierza zestarzeć się z godnością. I chociaż na co dzień jest bardzo zapracowana, udaje jej się świetnie łączyć życie rodzinne i pracę zawodową.

„Moje poczucie humoru i luz pozwalają mi zachować dystans do świata. Jestem szczęśliwa, bo nawet najdrobniejsze rzeczy mnie cieszą!” - przyznaje

East News

Recepta na piękno

W trosce o piękno wszystkich energicznych i pełnych życia kobiet, powstała seria GdanSkin marki Ziaja. To 12 wyjątkowych produktów do kompleksowej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, inspirowanych nadmorskim klimatem. Wśród nich znajdziecie 3 preparaty z zawartością rozświetlających minerałów, które podkreślą Twój naturalny blask.

W serii wykorzystano składniki o wyjątkowej sile nawilżania i wygładzania, m.in. kolagen morski, kocankę nadmorską, szantę zwyczajną i babkę drobnolistną. Ten nowatorski układ spełni wszystkie oczekiwania aktywnej pielęgnacji.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Materiał powstał we współpracy z marką Ziaja.