Katarzyna Niezgoda, znana biznesmenka i celebrytka, ponownie pojawiła się na medialnym radarze za sprawą udziału w programie „Afryka Express”. Jej powrót do show-biznesu nie przeszedł bez echa, ale największe poruszenie wywołała jej spektakularna przemiana, gdyż schudła prawie 30 kg.

Jak Katarzyna Niezgoda zmieniła swoje nawyki żywieniowe

W rozmowie z "Vivą!" celebrytka przyznała, że ograniczyła mięso, słodycze, słone przekąski oraz gluten. Zmiany te nie były jednak efektem rygorystycznej diety.

Po prostu inaczej się odżywiam, jem mniej, więcej śpię. Postanowiłam być dla siebie dobra i myślę, że to jest klucz do wszystkiego - wyznała.

Wskazała również, że nie chodzi o rezygnację z przyjemności, ale raczej o większą świadomość i uważność. Dodała, że nie wraca do domu wieczorem po to, by zjeść trzy pączki. To nowe podejście zakłada troskę o siebie i umiejętność powiedzenia „nie” także wobec presji społecznej czy towarzyskiej.

To więcej uważności, więcej troski o siebie i trochę wolniejsze tempo - podsumowała.

Aktywność fizyczna Katarzyny Niezgody

Niezgoda nie jest entuzjastką siłowni i fitnessu. Zamiast tego stawia na codzienne spacery i grę w tenisa. W rozmowie z Show News przyznała:

Bardzo dużo spaceruję. Pomaga mi w tym zaadoptowany w grudniu 16-tygodniowy piesek ze schroniska. Dziś mam dwa śliczne yorki. Kocham morze i jeśli tylko mam chwilę, spędzam czas w Trójmieście i dużo spaceruję brzegiem morza.

Dodała również, że jeśli tylko ma taką możliwość, sięga po rakietę tenisową. To właśnie ta umiarkowana, ale regularna aktywność fizyczna stała się integralną częścią jej nowego stylu życia. Zamiast siłowni ruch na świeżym powietrzu i aktywność, która sprawia jej radość.

Nowy styl życia Katarzyny Niezgody to nie tylko zmiana diety i aktywności fizycznej, ale także nowe priorytety i źródła motywacji. Jednym z najważniejszych impulsów do spacerów stały się jej dwa psy, w tym jeden adoptowany w wieku 16 tygodni. To właśnie obowiązki wobec pupili mobilizują ją do codziennych aktywności. Kiedy tylko ma okazję, Niezgoda wyjeżdża do Trójmiasta, gdzie spędza czas nad morzem. Spacery brzegiem Bałtyku nie tylko pozwalają na aktywność fizyczną, ale także dają przestrzeń do odpoczynku psychicznego i refleksji.

To naprawdę pomaga i fizycznie, i psychicznie - podkreśliła.

Zobacz także: To ona przez 10 lat była ukochaną Tomasza Kammela. Tak teraz wygląda

East News KATARZYNA NIEZGODA

East News Kamil Piklikiewic Katarzyna Niezgoda