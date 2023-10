Po premierze trzeciej części "Kogel Mogel" Katarzyna Łaniewska, czyli filmowa mama Kasi Solskiej, skrytykowała obraz, twierdząc, że brakowało w nim wielu scen, które były zabawne.

Te sceny, które mówiły o kontakcie między matką (czyli mną) a moją córką Kasią, czy między mną a wnukiem, którego ukochałam i który przyjechał, albo są poucinane (...) albo ich nie ma. Miałam przeczytany scenariusz i nagrane sceny wszystkie. Ten scenariusz żeśmy zrealizowali. Ponieważ poobcinane były niektóre sceny, to (...) się dziwiłam, że... Jak to? Znakomici aktorzy, jak np. Wiktor Zborowski, godzili się na kontynuację, a tu właściwie byli jakby statystami. Kolega [Maciej] Zakościelny, który tego piekielnego Piotrusia grał, właściwie wyszedł z basenu i już go nie było - mówiła w wywiadzie dla Super Expressu aktorka.