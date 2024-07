Ostatnie miesiące w życiu Katarzyny Figury to czas sporych zmian. Aktorka po dość dramatycznych chwilach w życiu prywatnym, wróciła na scenę i powaliła wszystkich swoją rolą Kaliny Jędrusik. Przypomnijmy: Kasia Figura w ciemnych włosach promuje nowy spektakl

To jednak nie koniec tych zmian. Gwiazda była dziś gościem w "Dzień Dobry TVN" i opowiedziała o swojej przeprowadzce do Gdyni. Figura przyznaje, że zawsze chciała żyć blisko "wielkiej wody", a w podjęciu decyzji pomogła jej córka, której bardzo spodobało się w Trójmieście. Kasia przyznała, że cały proces nie był łatwy.

Podczas tego pobytu w Gdyni była ze mną Kaszmirka, która nie wyjechała na obóz taneczny razem z siostrą i właśnie ona powiedziała "Mamusiu, musimy się tutaj przeprowadzić". To był taki pomysł intuicyjny, z serca i ja to natychmiast podjęłam w ciągu kilku następnych dni. Pomyślałam, że to jest to czego chciałam, że ja tu oddycham, że dziecku też się tutaj podoba. Zaczęłam poszukiwać szkoły, znalazłam odpowiednią szkołę, odpowiednie miejsce i zajęło to naturalnie około 2 miesięcy, żeby to przeprowadzić, choć nie było to łatwe. Jest to początek mojego nowego życia. Liczę, że zaistnieję tam na Pomorzu jako aktorka - wyznała.