Katarzyna Figura i Aleksander Chmielewski

8 z 8

Aleksander Chmielewski: „Ale zmieniłaś się”.

Katarzyna Figura: „Kiedyś był we mnie wulkan, który wybuchał. To ty mi mówiłeś: »Mamo, po co ci to, powstrzymaj się, zastanów«”.

Adresy sklepów: Flash – ul. Mokotowskka 26; Snobissimo – ul. Mokotowska 28; Orska – ul. Mokotowska 26; Intenso – ul. Nowy Świat 5; Zień – ul. Mokotowska 57;

Robert Kupisz – ul. Mokotowska 48; Hugo Boss – Plac Trzech Krzyży 10; Da Vinci – Aleja Szucha 16. Wszystkie sklepy na terenie Warszawy.