Katarzyna Dziedzic, 26-letnia trenerka personalna, opublikowała na portalu społecznościowym swoje zdjęcia, na których widać jej zmasakrowaną twarz. Dziedzic została brutalnie pobita przez swojego chłopaka trenera Miłosza - policja już go zatrzymała.

Dlaczego doszło do takiej tragedii? Dlaczego Katarzyna została tak brutalnie pobita? Trenerka udzieliła wywiadu dla Wp.pl, w którym opowiedziała jak doszło do tej tragedii.

Około godz. 21 zajrzałam do jego telefonu i przeczytałam niestosowne wiadomości, które wymieniał z klientką. Od jakiegoś czasu tłumaczył mi, że to zawodowe SMS-y, ale dotąd ich nie widziałam. Był kompletnie pijany. Zauważył, co robię i rzucił się na mnie… Zaczęłam uciekać, dobiegłam do łazienki, ale nie zdążyłam już zamknąć za sobą drzwi. I wtedy wiedziałam, że on mnie zatłucze - opowiedziała Dziedzic.