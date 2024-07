Katarzyna Dowbor o córce: "Marysia jest jak dobry spowiednik"

7 z 7

Marysia nosi podwójne nazwisko Dowbor-Baczyńska, to drugie po tacie, naczelnym tygodnika „Polityka”. Kiedy się urodziła, jej rodzice byli dojrzałymi ludźmi i na tyle mądrymi, że potrafili się w różnych kwestiach dogadać. Marysia nigdy nie odczuła braku ojca i nie widziała w tym problemu, że nie mieszka razem z nimi. Dobrze zna dom taty, ma kontakt z jego rodziną, przyrodnim rodzeństwem. Jest zawsze, kiedy go potrzebuje. Często się widują, o każdej porze dnia i nocy może do niego zadzwonić. Jeżdżą razem na wakacje. Tata jest też obecny w jej biblioteczce, bo bardzo dużo książek stale od niego dostaje. Marysia zapewnia "VIVĘ!", że "czuje, że on o niej myśli".

Maria Dowbor-Baczyńska: Wiem, że cokolwiek się zdarzy, mama i tata są ze mną. Zawsze mi we wszystkim pomagają. Rodzice dają mi ogromne poczucie bezpieczeństwa i taki komfort. Ale pozostaje strach, że może nie wykorzystam w pełni możliwości, jakie daje mi rodzina, w której się urodziłam. Być może przez tę nie za wysoką samoocenę, zamknę sobie różne drzwi. Stwierdzę, że coś przewyższa moje możliwości i nawet nie spróbuję.

Nie boi się, że nie dorówna rodzicom?