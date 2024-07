1 z 7

Katarzyna Cichopek okres świąteczny spędziła w gronie rodzinnym i mogła odpocząć od medialnej wrzawy wokół jej osoby. Na Sylwestra z kolei wybrała się do Zakopanego, gdzie świętowała wraz z rodziną Bachledów. Pozwoliła sobie też na małe szaleństwo i pojeździła trochę na nartach, ale jak tylko wróciła do stolicy zabrała się do pracy. Zobacz: Cichopek podpisała nowy kontrakt reklamowy. Zarobi na nim fortunę

Wczoraj aktorka uczestniczyła w rozdaniu nagród dla najlepszych produktów desygnowanych przez miesięcznik "Mam dziecko". Cichopek wraz z ekspertami zasiadła w jury i wybrała najlepsze z nich dla mamy i dziecka. Podczas gali rozdano statuetki, a gwiazda chętnie pozowała do zdjęć. Tego dnia zdecydowała się klasyczny zestaw, czyli czarne spodnie i satynową, fioletową bluzkę. Całość dopełniły klasyczne szpilki z kokardą. Jednak to torebka od Caroliny Herrery była najmocniejszym elementem tej stylizacji. Kasia kupiła ją właśnie w Zakopanem.

Podoba Wam się?