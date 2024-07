1 z 7

Katarzyna Cichopek wyjechała na wakacje do Dubaju! Aktorka rzadko chwali się prywatnymi fotkami w social mediach. Nie udziela też za często wywiadów i nie bywa na salonach. Od czasu do czasu jednak Katarzyna Cichopek pochwali się prywatnymi zdjęciami. Co tym razem pokazała?

Aktorka wyjechała z rodziną na zasłużone wakacje do Dubaju. Na Instagramie chwali się pięknymi widokami i swoimi zdjęciami na tle krajobrazów. Pokazała też romantyczne zdjęcie z mężem, Marcinem Hakielem. Zobaczcie galerię!

