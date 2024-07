Katarzyna Cichopek pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z treningu. Gwiazda po wakacyjnej przerwie wróciła do aktywności fizycznej. Na jej profilu pojawiała się fotka, która wzbudziła ogromne zainteresowanie wielbicieli. Powód? Aktorka pokazała selfie, na którym widać jej ponętny dekolt! Kasia Cichopek ma na sobie legginsy i sportowy top, który pięknie wyeksponował jej kobiecy biust. Jesteśmy pod wrażeniem! Nie tylko my! Fani krągłości gwiazdy zareagowali natychmiast! Polecamy: Krem do piersi – sposób na większy i jędrniejszy biust. Jakie składniki powinien zawierać?

Pod zdjęciem aktorki pojawiło się mnóstwo pozytywnych, pełnych komplementów komentarzy. I wcale się temu nie dziwimy! Kasia Cichopek potrafi wyglądać sexy nawet na siłowni!

Ślicznie Kasiu. Co za ciałko! Ślicznie. Piękna! Ślicznie wyglądasz.

Zobaczcie fotkę gwiazdy! Też robicie sobie treningowe selfie i wrzucacie do sieci?

Gwiazda ma piękne ciało. Nic dziwnego, że wzbudza ogromny zachwyt wśród fanek i... fanów. ;)