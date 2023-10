Dopiero co Paulina Smaszcz ogłosiła, że otrzymała pozew od Katarzyny Cichopek, a teraz prowadząca "Pytanie na śniadanie" podzieliła się z fanami radosnymi wiadomościami! W tle są milionowe kwoty. Zobaczcie, jakim sukcesem może pochwalić się Katarzyna Cichopek.

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek przeżywa właśnie bardzo dobry czas - niedawno gwiazda otrzymała nagrodę w plebiscycie TeleKamery, a teraz może pochwalić się kolejnym zawodowym sukcesem. Informacją na ten temat prezenterka podzieliła się na Instagramie.

Na grafice widocznej w poście widać, że rynkowa wartość marki osobistej Katarzyny Cichopek jest wyceniana na aż ... 239 miliony złotych! Zaskakująca suma?

Katarzyna Cichopek przyznała wprost, że marka osobista jest dla niej istotnym aspektem kariery i może dzięki niej wspierać inne kobiety i odnajdywać równowagę.

- Silna marka osobista to dla mnie możliwość wyrażania siebie i wspierania kobiecości. Po 23 latach pracy, wiem ile wyzwań i porażek kryje się za słowem rozwój. To droga utkana z ryzyka i odwagi, którym towarzyszy wiele emocji. Siłę i równowagę znajduję w zmienności, bo kobiecość to szacunek do siebie o różnych obliczach. I taka też jest kreowana przeze mnie marka Ya Cichopek. Z jednej strony naturalna, a z drugiej umożliwiająca kobietom wybór kompozycji, by umiały zadbać o siebie i czuły się wyjątkowe - dodała Katarzyna Cichopek.