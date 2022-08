Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie podzielili majątku? Media: Pojawił się problem

Katarzyna Cichopek trafiła do szpitala! Aktorka i jej mąż, Marcin Hakiel, przeżywali ostatnio trudny okres, który odbił się na zdrowiu gwiazdy. Wszystko przez gwałtowny wzrost kursu franka, który nastąpił dwa lata temu. Małżeństwo miało wówczas do spłacenia ogromny kredyt, a po tej zmianie było im bardzo ciężko się utrzymać. Jak podaje "Dobry Tydzień" Katarzyna Cichopek , żeby utrzymać dwoje dzieci i wspomóc męża przepracowywała się i brała na swoje ramiona coraz więcej zobowiązań zawodowych. Aktorka regularnie prowadziła imprezy, pomagała przy szkole tańca, grała w serialu i zajmowała się domem. To wszystko doprowadziło do tego, że pewnego dnia z powodu zasłabnięcia i odwodnienia trafiła do szpitala. Jak się okazało niedługo potem Cichopek i Hakiel znaleźli rozwiązanie swoich problemów. Para zdecydowała, że przeprowadzi się do mniejszego mieszkania, a 500-metrową willę wynajęli firmie, dzięki czemu mają za co spłacać kredyt. Jak udało się dowiedzieć "Dobremu Tygodniowi" interesy Marcina Hakiela idą bardzo dobrze, a Kasia mocno go wspiera. Podobno wkrótce zamierzają otworzyć piątą szkołę tańca. Dzięki ustabilizowanej sytuacji stan zdrowia aktorki znacznie się poprawił. Zobacz: Cichopek pierwszy raz tak szczerze o mediach. Miała chwile kryzysu Katarzyna Cichopek miała problemy ze zdrowiem Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek już wyszli na prostą