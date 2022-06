Wiemy, dlaczego Katarzyna Cichopek nie broni się przed oskarżeniami Marcina Hakiela!

To nie będzie łatwy rozwód! Wszystko wskazuje na to, że Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela czeka zaciekła sądowa batalia. Choć początkowo małżonkowie deklarowali, że nie będą komentować w mediach swojego rozstania, to tak się nie stało! Wokół ich rozwodu krąży coraz więcej plotek, a wpisy na Instagramie czy coraz ostrzejsze wypowiedzi tancerza tylko bardziej je podsycają. Mimo to aktorka nie reaguje na zaczepki. Nie udziela wywiadów, nie odpisuje też na hejterskie komentarze, które pojawiają się pod jej adresem w sieci, a o byłym wkrótce mężu wypowiada się wyłącznie dobrze. Dlaczego milczy? Znajomy Katarzyny Cichopek zdradził w "Party", dlaczego aktorka obrała taką taktykę!

Dlaczego Katarzyna Cichopek nie chce się bronić?

Ostatnio wyszło na jaw, że na dwa miesiące przed pierwszą rozprawą rozwodową Katarzyna Cichopek zmieniła prawników, którzy będą ją reprezentować w sądzie. Plotkuje się, że Katarzyna Cichopek chce walczyć z Marcinem Hakielem o pieniądze! Opieką nad dziećmi para już się podzieliła. Małżonkowie ustalili, że 9-letnią Heleną i 13-letnim Adamem będą zajmować się naprzemiennie. Zostaje jeszcze kwestia majątku. Początkowo wydawało się, że Katarzyna Cichopek i jej były partner zakończą trwające 14 lat małżeństwo polubownie. Dziś wszystko wskazuje na to, że będzie inaczej. Marcin Hakiel coraz częściej dzieli się ze swoimi obserwatorami szczegółami ze swojego życia prywatnego. Najpierw tancerz uaktywnił się na Instagramie, potem udzielił wywiadu Aleksandrze Kwaśniewskiej (w którym zasugerował, że jego żona miała romans). Teraz po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel układa sobie życie na nowo! Wydawało się, że tancerz jest coraz bardziej pogodzony z rozstaniem. Mimo to tancerz nie odpuszcza i ostatnio znów wbił żonie szpilę.

- Życzę jej odnalezienia szczęścia w prawdzie (...) i już układam sobie życie na nowo - napisał pytany o obecne relacje z Cichopek przez jedną z internautek.

Katarzyna Cichopek nie odpowiedziała. Dlaczego nie chce się bronić? Znajomy aktorki przyznał, że gwiazda "M jak miłość" jest bardzo konsekwentna w swoim postanowieniu nie bez powodu. Bardzo przeżywa to, co dzieje się w jej życiu prywatnym, co widać po jej wyglądzie. Aktorka zawsze miała świetną figurę, ale ostatnio jeszcze bardziej schudła. Jej znajomi mówią, że nie jest to efekt żadnej diety, tylko stresu... Mimo to stara się uśmiechać, bo wie, że musi być silna dla swoich dzieci! Czy dlatego nie chce medialnej wojny z Hakielem?

- Dla niej najważniejsze jest dobro dzieci. Helenka i Adam wystarczająco przeżyli rozstanie rodziców. Ich spokój Kasia stawia ponad wszystko – mówi „Party” znajoma aktorki.

Katarzyna Cichopek skupia się teraz na pracy. W wakacje będzie kręcić nowe odcinki "M jak miłość'. Jak donosi "Party", w życiu jej bohaterki też nie zabraknie emocji. co się wydarzy w życiu Kingi Zduńskiej? Przeczytacie w nowym "Party".

Zobacz także: Katarzyna Cichopek w ogniu krytyki! Za co oberwało jej się tym razem?

Część wakacji Katarzyna Cihopek spędzi na planie. Ostatnio ogłosiła też w sieci, że rusza z kolejnym projektem. „Gotowa na nowe wyzwania” - napisała tajemniczo na swoim Instagramie. Wspólnie z Maciejem Kurzajewskim będzie też prowadzić "Pytanie na Śniadanie".