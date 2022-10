Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na okładce "Party"! Para już nie ukrywa swojego szczęścia

Najnowsze "Party" już w sprzedaży od poniedziałku 1 grudnia. Na okładce po raz pierwszy razem pojawiły się Katarzyna Dowbor i Dorota Szelągowska - te gwiazdy prowadzą swoje show o remontach, i to one dzielą Polskę najbardziej - która z nich wygrała to starcie? Który program widzowie pokochali bardziej? Co gwiazdy mówią same o sobie? Wszystkiego dowiecie się z najnowszego "Party". Zobacz także: Dorota Szelągowska ponownie odmieniła salon! Teraz totalnie oddaje jesienny klimat! Co jeszcze znajdziecie w numerze? Ewa Kasprzyk się zaręczyła - kim jest jej ukochany? W "Party" znajdziecie również materiał o Maryli Rodowicz - zobacz jak świętuje 75. urodziny. To nie koniec! W wyjątkowym grudniowym numerze szukajcie też serii "Z albumu gwiazd", w której zobaczycie świąteczne zdjęcia gwiazd z ich dzieciństwa. Na koniec czeka nas smutna historia... Odeszła mama Justyny Steczkowskiej - poznajcie jej piękną, ale jednocześnie smutną historię. Pani Danuta Steczkowska ostatnie lata swojego życia spędziła w domu Justyny Steczkowskiej - przeszła dwa wylewy, wymagała stałej opieki. Zobacz także: Mama Justyny Steczkowskiej nie żyje. Jej wpis i wzruszające nagranie złamią każde serce: "Byłam z nią do końca" Katarzyna Dowbor i Dorota Szelągowska na okładce "Party". Która z nich wygrała to starcie? W "Party" dowiecie się, kim jest ukochany Ewy Kasprzyk. W "Party" przeczytacie też piękną, ale jednocześnie smutną historię mamy Justyny Steczkowskiej, pani Danuty.