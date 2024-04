Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" Kasia i Maciej Starają się nie tracić czasu, więc szybko wymyślili sobie nowe zajęcie. Jak się szybko przekonaliśmy, nie jest ono jedyne! Czyżby ich sytuacja była gorsza, niż sądziliśmy?

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mają problemy?

Odkąd stało się jasne, że Maćka Kurzajewskiego i Kasię Cichopek łączy coś więcej, cała opinia publiczna zwróciła wzrok w ich kierunku. Nie da się ukryć, że rozpoczęli swój związek w cieniu niemałego skandalu, dlatego na początku musieli mierzyć się z wieloma nieprzyjemnymi komentarzami. Z czasem oburzenie przeminęło i dziś odbiorcy chętnie im kibicują.

Nic więc dziwnego, że gdy zwolniono ich z "Pytania na śniadanie" wybuchła niezła afera, a widzowie do dziś za nimi tęsknią. Poza tym, zakończenie pracy w śniadaniówce mocno nadszarpnęło ich domowy budżet, dlatego nic dziwnego, że prędko znaleźli nowy pomysł na siebie. Kasia i Maciej wystartowali z podcastem "Serio?", do którego zapraszają ciekawych gości i rozmawiają na różne, nawet dość trudne tematy.

Oprócz tego para zaczęła przemycać do sieci coś jeszcze. Po raz kolejny bowiem wrzucili na Instagram przepis na swoje ulubione danie! Ostatnim razem internauci byli przekonani, że Kasia i Maciej zwyczajnie chcieli podzielić się recepturą na uwielbiany przez siebie posiłek, ale sytuacja dość szybko się powtórzyła! Tym razem pokazali przepis na szparagi z kozim serem.

Odbiorcy są zachwyceni filmikiem i tłumnie deklarują, że odtworzą to danie u siebie w domu. Czy jednak takie treści mają ukryte drugie dno?! Trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie, bowiem ani Kasia, ani Maciej, nie mają w zwyczaju opowiadać o swoich problemach na forum. Zwracając jednak uwagę na fakt, że filmiki nie zawierają lokowania produktów, raczej nie służą celom zarobkowym. Czy zatem w ten sposób zakochani chcą wrócić do dawnej popularności?

Mamy nadzieję, że Kasia i Maciej nie zmagają się z poważniejszymi problemami.

