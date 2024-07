Katarzyna Cichopek jako jedna z nielicznych gwiazd pozbyła się metki "aktorki jednej roli", a to dzięki promowaniu zdrowego trybu życia i byciu "sexy mamą". Gwiazda napisała już na ten temat dwie książki, a od kilku tygodni prowadzi swój portal, w którym dzieli się z innymi kobietami informacjami na temat tego, jak wróciła do formy po ciąży.

Praca na planie zdjęciowym i nadzorowanie strony internetowej nie pozwala gwieździe na samodzielne przygotowywanie posiłków. Jak się okazało Cichopek korzysta w tym przypadku z usług firmy zajmującej się dostarczaniem zdrowych posiłków na cały dzień.

- Codziennie rano firma Ligtbox przywozi mi posiłki do domu na cały dzień. Zabieram je ze sobą na plan. Jest to doskonały sposób na zdrowe jedzenie i oszczędzenie godzin na jego przygotowanie. Dieta 1500 kalorii pozwala mi zachować świetną figurę. Nie mówię tu o drastycznych dietach, ale o dostarczaniu mojemu organizmowi wszystkiego, co najlepsze - powiedziała Cichopek