Katarzyna Burzyńska o ciąży i treningach

Katarzyna Burzyńska tylko nam opowiedziała o tym, jak czuje się w ciąży, czy uprawia sporty i czy ma zachcianki! Już niedługo dziennikarka TVP powita na świecie córeczkę. Katarzyna Burzyńska jako przyszła mama czuje się znakomicie, a jak sama mówi - jest szczęściarą! Dlaczego?

Za te słowa przyszłe mamy mogą znienawidzić Kasię Burzyńską ;) A wszystko dlatego, że prezenterka doskonale znosi ciążę! Ma dwa razy więcej sił i energii, a jedyną oznaką tego, że już niedługo zostanie mamą, jest coraz większy brzuch:

Pewnie nie każda ciąża tak przebiega, ale dla mnie ciąża to nie jest stan brzemienny, ale czas błogosławiony. Ja się czuję wspaniale, co więcej, mam dwa razy więcej energii, pomysłów, cierpliwości, jakoś tak mnie dziecko pierworodne doładowało, że starcza mi sił i czasu na wszystko. To są już dwie osoby działające, bardzo się cieszę, że jest idealnie, lepiej nie mogłam sobie tego wymarzyć. Jedynym znakiem tego, że jestem w ciąży, to to, że się powiększa brzuch, więc jestem szczęściarą - mówi nam Katarzyna.