Reklama

Jaka jest najpopularniejsza polska piosenka wśród użytkowników serwisu YouTube? Będziecie zdziwieni!

Wszystkie największe polskie gwiazdy powinny się ukłonić... "Kaczuszkom" w wersji "Mini Disco"! To właśnie teledysk do tego utworu został obejrzany już 156 milionów razy! To niewyobrażalna liczba! Skąd się wzięła? Piosenka była niezwykle popularna już w latach 60 i 70. Pierwotnie napisana po francusku została przetłumaczona na 140 języków - w tym oczywiście na Polski. Teraz utwór przeżywa swój renesans, bo starsze pokolenia puszczają dzieciom przebój swojej młodości.

Zobacz: Znamy gwiazdy i program Polsat SuperHit Festiwal 2018! Wśród nich: Doda, Szpak, Grzeszczak, Rodowicz i inni! ZOBACZ

Nabijecie kolejne odsłony? Posłuchajcie z nami kultowych "Kaszuszek"!

Reklama

"Kaczuszki" prowadzą w polskiej liście przebojów na YouTube.