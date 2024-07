Na imprezie Sephora Trend Alert zjawiła się Kasia Zielińska, która miała na sobie dość ciekawy zestaw. Wąskie skórzane spodnie i czarne botki uzupełnione słynną torebką Estelle by Be My Lilou, która kosztuje ok. 1499 złotych. Do tego wszystkiego aktorka dodała obszerną bluzkę w ogromne grochy.

Kasia zawsze zwraca uwagę swoimi stylizacjami, nie zawsze jednak zdobywa pozytywne komentarze. Jak będzie tym razem? Oceńcie sami.

jm