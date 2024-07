1 z 7

Kasia Tusk przyłapana przez paparazzi

Kasia Tusk przyłapana przez paparazzi! Córka byłego premiera Donalda Tuska została sfotografowana przez fotoreporterów, gdy wraz z koleżanką z bloga Gosią zmierzały do hotelu. Czy gwiazdy Internetu na co dzień wyglądają równie modnie jak na blogu? Okazuje się, że tak! Kasia Tusk miała na sobie czarne spodnie typu rurki, granatowy płaszczyk, płaskie buty oraz beżowy szal. Jej koleżanka Gosia, która na blogu pisze o aktywności fizycznej, postawiła na beżowy płaszcz, czarne spodnie i białe, sportowe buty. Kasia Tusk od dawna promuje klasyczny, ponadczasowy styl, któremu wierna jest nawet poza blogiem. Obie blogerki wyglądały świetnie w prostych, minimalistycznych stylizacjach. My jesteśmy na tak! A Wy?

