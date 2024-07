Kasia Kowalska wróciła do show-biznesu! Po prawie ośmiu latach przerwy piosenkarka pochwaliła się nową piosenką i teledyskiem "AYA". Artystka pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o swoim wielkim powrocie i zdradziła, dlaczego jej fani musieli tak długo czekać na jej produkcje.

Byłam tu i tam, ale żeby się tak przed wszystkimi wytłumaczyć to przede wszystkim osiem lat temu urodził się mój synek. Oddałam mu całą moją duszę, serce i całe moje życie. I to było dla mnie najważniejsze, także przez wiele lat kompletnie nie myślałam o tym, żeby wrócić do swojego zawodu bo nie interesowało mnie to kompletnie. Ale oczywiście lata mijały i tak obserwowałam z lewej, z prawej mówię no kurczę kocham to co robię.