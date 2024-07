Wczoraj Kasia Kowalska trafiła do jednego z warszawskich szpitali, gdzie została podpięta pod kroplówkę. O słabszym stanie gwiazda poinformowała swoich fanów dodając zdjęcie na oficjalny profil na Facebooku. Według relacji naszej czytelniczki, jeszcze w weekend gwiazda zagrała koncert nad morzem, podczas którego nic nie wskazywało na osłabienie jej organizmu.

- w sobote grała koncert nad morzem i było wszystko ok, a wczoraj przyszły takie niepokojace informacje... i nikt nic nie wie... a wczoraj trafiła do szpitala-jest po kroplówką, zamiściła na swoim FB zdjecie które mocno zaniepokoiło wszystkich - pisze w e-mailu do nas fanka Kasi.