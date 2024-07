Kasia Kowalska rzadko udziela wywiadów, a jeszcze rzadziej bywa na salonach. Znana jest głównie ze swojej osobowości, która ma duży wpływ na jej twórczość. Przez 20 lat bycia na scenie doczekała się statusu najbardziej melancholijnej wokalistki w kraju, a jej piosenki potrafią wzruszyć do łez. Zobacz: Rihanna i Kowalska mają taki sam garnitur

Właśnie w tym roku Kowalska obchodzi sukces swojej pierwszej płyty "Gemini" wydanej we wrześniu 1994 roku. Od tamtego momentu jej kariera potoczyła się tak szybko, że sama artystka się tego nie spodziewała. Swojej ciężkiej pracy i licznemu gronu fanów zawdzięcza platynowe płyty i prestiżowe nagrody. Pod presją takiego sukcesu można zwariować, ale nie jak się jest Kasią Kowalską. Piosenkarka przyznała, że przez 20 lat coś się w niej jednak zmieniło:

Na szczęście wypogodniałam, ale myślę, że ludzie nie znają mnie od tej strony, a ja naprawdę potrafię być bardzo zabawna. Nabrałam większego dystansu do wszystkiego i teraz potrafię się już śmiać z pewnych rzeczy, ale to jest właśnie zaleta posiadania tej czwórki z przodu. Jestem też matką dwójki dzieci, co wymusiło na mnie inne spojrzenie na świat. - wyznała w wywiadzie dla Plejada.pl