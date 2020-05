Kasia Kowalska skomentowała zamieszanie wokół swojego koncertu i pokazała zaskakujące zdjęcie! 

Kasia Kowalska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie na którym pozuje w masce... wilka! To reakcja artystki na zamieszanie wokół jej ostatniego występu podczas koncertu w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokiem" w Ciechanowie. Wokalistka dosadnie skomentowała doniesienia dotyczące informacji, że sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Zobaczcie, co napisała!

Kasia Kowalska komentuje zamieszanie wokół koncertu

Kasia Kowalska dokładnie 2 maja wzięła udział w koncercie w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokiem". Niestety, chociaż organizatorzy apelowali do mieszkańców Ciechanowa, żeby słuchali koncertu ze swoich okien i balkonów, to pod sceną pojawił się całkiem spory tłum. O występie Kasi Kowalskiej zrobiło się głośno, a kilka dni później sanepid nałożył na urząd miasta karę w wysokości 30 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie zakazu organizowania zgromadzeń. Prezydent Ciechanowa odwołał się od tej decyzji, a w rozmowie z Wirtualną Polską sugerował, że to Kasia Kowalska zachęciła publiczność do podejścia pod scenę.

Trudno było przewidzieć, że artystka wpadnie na pomysł, by zaprosić wszystkich pod scenę- mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Według doniesień medialnych policja rozpoczęła postępowanie sprawdzające, a teraz skomentowała to Kasia Kowalska. Artystka opublikowała w sieci nowy wpis:

w zwiazku ze wladza chce mnie ukarac m.in za to że nie stosowalam sie na scenie do zakrywania ust i nosa ...Chcialam podpytac was czy teraz bedzie dobrze ? Czy już nie bedzie wezwan w trybie pilnym ? #dziękuję #policja #bardzoproszę #polishobłuda #auuuuuuuuuuuuuuuuu - napisała artystka.

Zobaczcie nowe zdjęcie opublikowane przez Kasię Kowalską na Instagramie!

Kasia Kowalska pozuje w masce wilka.

2 maja artystka zagrała koncert w Ciechanowie.