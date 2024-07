Dziś rano Kasia Cichopek mocno zaniepokoiła swoich fanów. Aktorka umieściła na Facebooku zdjęcie ze szpitala, opatrzone krótką informacją, że tak właśnie zaczęła poranek. Nie zdradziła jednak szczegółów wizyty, choć gwiazda nie wyglądała najlepiej. Przypomnijmy: Kasia Cichopek w szpitalu. Zamieściła niepokojące zdjęcie

Co dolega Cichopek? AfterParty.pl skontaktowało się z menadżerką gwiazdy, która wyjaśniła w rozmowie z nami, że na szczęście, wizyta Cichopek w szpitalu nie była spowodowana poważną dolegliwością. We znaki dało się po prostu przemęczenie, bo Katarzyna ostatnio jest bardzo zajęta, a jej grafik obowiązków naprawdę intensywny.



Kasia ma ostatnio sporo na głowie. Dostaje mnóstwo propozycji, realizuje przyjęte już wcześniej zlecenia wróciła na plan serialu. Nie zapominajmy, że jest też pełnoetatową mamą dwójki małych dzieci. To kosztowało ją trochę sił, co doprowadziło do tego, że się odwodniła. Przy okazji wizyty w szpitalu wykonała badania kontrolne i na szczęście to nic poważnego - komentuje w rozmowie z nami Aldona Wleklak, menadżerka Cichopek.