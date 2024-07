Kasia Cichopek w filmie "Skarlans"

1 z 9

Przez rolę w "M jak miłość" przylgnęła do Kasi Cichopek łatka sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa. Aktorka nie narzeka na ten wizerunek, jednak co jakiś czas angażuje się w nowe projekty, dzięki którym może pokazać swoje inne oblicze.

Jakiś czas temu aktorka wystąpiła w niezależnej i niskobudżetowej produkcji "Skarlans". Jest to komedia wyprodukowana w szczytnym celu. Film nie trafił do kin, a został pokazany w serwisie YouTube zupełnie za darmo. Producenci proszą o to, aby pieniądze, które miałby zostać przeznaczone na bilet, wpłacić na konto fundacji opiekującej się chłopcem, który walczy z nowotworem.

W filmie Kasia wciela się w postać dziewczyny do towarzystwa, która uwodzi głównego bohatera filmu. Musimy przyznać, że dawno nie widzieliśmy gwiazdy w takim wydaniu. Aktorka występuje m.in. w łóżkowych scenach ubrana w samą bieliznę. Jest przy tym lekko wulgarna i wyuzdana.

W filmie oprócz Cichopek wystąpili m.in.: Rafał Mroczek, Krzysztof Ibisz i Piotr Świerczewski. Jak oceniacie Kasię w nowej roli.

