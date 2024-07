Ostatni rok Katarzyna Cichopek przeznaczyła głównie swojej rodzinie, w zawłaszcza dwójce dzieci - Helence i Adasiowi. Gwiazda wraca jednak do spraw zawodowych i już może pochwalić się sporymi sukcesami. Do kin wszedł film z jej udziałem, a niedawno podpisała kontrakt reklamowy z marką koców dla dzieci. Przypomnijmy: Cichopek podpisała nowy kontrakt reklamowy. Zarobi na nim fortunę

Aktorka coraz częściej zaczęła pojawiać się również w telewizji. Niedawno odwiedziła studio "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedziała o macierzyństwie, a także o diecie, na której jest permanentnie od dłuższego czasu. Wymaga to jednak sporych nakładów finansowych, ponieważ Kasia ma dostarczane posiłki pięć razy dziennie do domu:

Ja cały czas jestem na diecie, to nie znaczy, że głoduję i robię sobie głodówki oczyszczające. Ja jestem na diecie pięcioposiłkowej, codziennie przywożonej do domu, i dzięki temu jem cały dzień zdrowo. I tak samo byłam na tej diecie, kiedy byłam w ciąży. Teraz chcę wyjść, znowu zaczynam tańczyć, ćwiczyć, chodzę na zespołowe z innym kobietami w ramach fitnessu, sama siłownia jest dla mnie nudna. Mam zamiar raz w miesiącu iść do teatru, nadrobić zaległości filmowe i raz w tygodniu spotkać się ze swoimi przyjaciółkami. - zapowiada