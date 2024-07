1 z 7

Wczoraj odbyło się rozdanie Srebrnych Jabłek magazynu Pani. Na imprezie pojawiła się cała plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu oraz mnóstwo zgranych par, w myśl plebiscytu. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na rozdaniu Srebrnych Jabłek Pani 2015

Co roku na tej imprezie pojawia się również Katarzyna Cichopek z mężem, Marcinem Hakielem. Tym razem gwiazda postawiła na bardzo elegancką stylizację. Do czarnego kombinezonu dobrała skórzaną ramoneskę, buty z kokardką i torebkę z modnym frędzlem. Aktorka dawno nie wyglądała tak stylowo, widać również, że sporo schudła. My jesteśmy pod wielkim wrażeniem Kasi. Oby więcej takich wyjść.

Tak Kasia prezentowała się wczoraj na wielkie gali: